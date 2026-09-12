Fethiye'de boşanmak istediği eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın iki bacağını kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de boşanmak istediği eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın iki bacağını kaybetti

Fethiye\'de boşanmak istediği eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın iki bacağını kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin av tüfeğiyle vurduğu Hatice K. (43), 7,5 aylık tedaviye rağmen iki bacağını da kaybetti. Hastane odasında adalet ve protez bacak desteği isteyen Hatice K, 22 Eylül'deki duruşmada sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan Hatice K. (43), iki bacağını kaybetti. Hastane odasında adalet ve protez bacak desteği çağrısında bulunan Hatice K, "Sırf boşanmak istediğim için vuruldum. Beni yatağa mahküm eden caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Fethiye'de 24 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Hatice K. (43), bir kahvehanede bulunduğu sırada boşanma aşamasında olduğu eşi Veli K.'nin (46) av tüfeğiyle düzenlediği silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ BACAĞI DA AMPUTE EDİLDİ

Hastanede 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Hatice K'nin sol bacağı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak kesildi. Sağ bacağını kurtarmak için yürütülen 7,5 aylık yoğun tedavi sürecinde de doku ve sinir kayıpları nedeniyle başarı sağlanamadı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacak genelinde doku ölümüne yol açması üzerine sağ bacak da geçtiğimiz günlerde ameliyatla ampute edildi.

"PROTEZ BACAK İÇİN YARDIM BEKLİYORUM"

Hatice K, doktorların ve sağlık çalışanlarının bacaklarını kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Kesilen bacağında enfeksiyon oluşmaması durumunda kısa süre içinde taburcu edileceğini belirten Hatice K, şu ifadeleri kullandı:

"24 Ocak'ta eşim olan Veli Katranç tarafından, bacaklarımdan acımasızca vuruldum. İlk sol bacağım kesildi. 7,5 aylık tedavinin sonucunda sağ bacağım da hiçbir tedaviye yanıt vermedi. O yüzden o da kesildi. Şu anda hastanede tedavi görmekteyim. Psikolojik de tedavi görüyorum. Sadece tek olumlu tarafı yakında evime gidecek olmam. Aileme kavuşacağım. Bir bacağımı protez beklerken şimdi iki bacağımı birden protez bekliyorum. Yani kullanmak zorundayım."

Olay anını da anlatan Hatice K., saldırının kahvehane önünde gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fethiye merkezde bir kahvehanenin önündeydim. Tanıdığım bir abiyle konuşuyordum. O sırada geldi ve orada bir sürü insan vardı. Onlar da zarar görebilirdi. Herkesin kaçışmasıyla ben de içeri kaçtım. Arkamdan gelerek beni acımasızca, gözünü kırpmadan, eli bile titremeden bacaklarımdan vurdu. 3 sefer ateş etti. Onun sonucunda da bacaklarımı kaybettim."

"VERİLECEK CEZA EMSAL TEŞKİL ETMELİ"

İkinci duruşması 22 Eylül'de görülecek olan davada Hatice K, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Hatice K, "22 Eylül'de duruşmam var. Duruşmada onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Bütün kadınlardan, bütün herkesten destek bekliyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben böyle bir şeyi hak etmedim. Benim tek istediğim şey boşanmak. Bir kadın boşanmak istediği için başına bunların gelmemesi gerekiyor. Herkesten destek bekliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de boşanmak istediği eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın iki bacağını kaybetti - Son Dakika

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