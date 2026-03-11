Fethiye'de kanserle mücadele eden kadının isteği yerine getirildi - Son Dakika
Fethiye'de kanserle mücadele eden kadının isteği yerine getirildi

Fethiye\'de kanserle mücadele eden kadının isteği yerine getirildi
11.03.2026 13:35  Güncelleme: 13:36
Fethiye'de kanser tedavisi gören bir kadının isteği üzerine, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli moral ziyaretinde bulundu.

Fethiye'de kanser tedavisi gören bir kadının isteği üzerine, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli moral ziyaretinde bulundu.

Çatalarık Mahallesi'nde zihinsel engelli oğlu Ahmet Can Akçabel (22) ile yaşayan ve 4. evre göğüs kanseri tedavisi gören Durkadın Akçabel (40), belediyeye gönderdiği ses kaydıyla Başkan Akdenizli ile fotoğraf çektirmek istediğini bildirdi. Talebi geri çevirmeyen Başkan Akdenizli, Akçabel'in evine giderek kendisiyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Akçabel ile sohbet eden Akdenizli, kadına çeşitli hediyeler vererek moral verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kanser Tedavisi, Fethiye, Yerel, Son Dakika

