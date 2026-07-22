Vali Akbıyık: "Orman yangını için 417 personel ve 126 araçla mücadelemiz sürüyor" - Son Dakika
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Vali Akbıyık: "Orman yangını için 417 personel ve 126 araçla mücadelemiz sürüyor"

Vali Akbıyık: "Orman yangını için 417 personel ve 126 araçla mücadelemiz sürüyor"
22.07.2026 22:03  Güncelleme: 22:07
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına 417 personel ve 126 araçla müdahale edildi. Vali Akbıyık, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğünü, can kaybı olmadığını ancak bazı evlerde hasar oluştuğunu açıkladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisi ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük oranda düşürülürken, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yangına 417 personel ve 126 araçla müdahale edildiğini belirterek, çalışmaların sabaha kadar aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaşan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangının enerjisi ekiplerin çalışmaları sonucunda büyük oranda düşürülürken, bölgede tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kriz merkezinde yürütülen koordinasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"417 personel ve 126 araç görev yapıyor"

Yangının başlamasının ardından İl Afet ve Acil Müdahale Planı kapsamında Kriz Koordinasyon Merkezi'nin toplandığını belirten Vali Akbıyık, Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, Jandarma, Emniyet, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, MUSKİ ve diğer kurumlarla koordineli şekilde ilk andan itibaren müdahale edildiğini ifade etti. Hava araçlarından alınan görüntülerle çalışmaların anbean takip edildiğini belirten Akbıyık, "Şu anda yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Sabaha kadar tüm birimlerimiz mücadeleye devam edecek. Toplam 417 personel görev yapıyor. Ayrıca 126 araç ve iş makinesi müdahale ediyor. Hava aydınlık olduğu sürede 5 uçak ve 14 helikopter görev yaptı. Karadan ise 53 arazöz, 16 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 18 iş makinesi, 6 TOMA, 1 ambulans, 1 bot ve 1 mobil baz istasyonu ile çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Can kaybı yok, bazı evlerde hasar oluştu"

Hava sıcaklığının yüksek, nem oranının ise yüzde 15 seviyesinde olduğunu hatırlatan Vali Akbıyık, rüzgarın etkisiyle yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi. Yerleşim yerlerinin korunması için tedbirlerin artırıldığını belirten Akbıyık, tedbir amacıyla bazı mahallelerin tahliye edildiğini, yangının enerjisinin düşmesiyle birlikte vatandaşların kontrollü şekilde evlerine dönmeye başladığını ifade etti. Bazı evlerde hasar oluştuğunu ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Akbıyık, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin can güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde ormanlık alanlarda daha dikkatli olmalarını, yasaklanan alanlara girmemelerini, anız ve bahçe atığı yakmamalarını rica ediyoruz. En küçük ihmal hem vatandaşlarımızın can güvenliğini hem de Yeşil Vatan'ımızı tehdit ediyor. Yangında görev alan tüm kurumlarımıza ve bizlere destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Akbıyık: 'Orman yangını için 417 personel ve 126 araçla mücadelemiz sürüyor' - Son Dakika

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