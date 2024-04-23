Fethiye'de Polis ve Öğrenciler 23 Nisan'da Düet Yaptı - Son Dakika
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Fethiye'de Polis ve Öğrenciler 23 Nisan'da Düet Yaptı

Fethiye\'de Polis ve Öğrenciler 23 Nisan\'da Düet Yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri ve öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. Yıl dönümüne özel düet yaparak kutlama gerçekleştirdi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve Likya Çocuk korosu öğrencileri, emniyet binasında Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Etkinlikte çocuklara telsizden anons yaptırılarak, polislerin çocukları korkutmaması gerektiği vurgulandı. Ekipler, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

23.04.2024 14:56
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri ve öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. Yıl dönümüne özel düet yaptı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve Likya Çocuk korosu öğrencileri, emniyet binasında Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Trafik Büro Amiri Gökhan Kam'ın gitar çalarak eşlik ettiği çocuk korosu türküler söyledi.'Kanka polis' katılımı ile gerçekleien düette bir öğrenciye telsizden anons yaptırıldı. Anonsa geri dönüş yapan polisler tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayram'ını kutladı. Çocukların polisten korkmaması gerektiğini hatırlatan ekipler, böyle etkinliklerle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydettiler.

Etkinliğin ardından çocuklar 'polislerimizi seviyoruz' sloganı atıp, "Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Polis ve Öğrenciler 23 Nisan'da Düet Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Polis ve Öğrenciler 23 Nisan'da Düet Yaptı - Son Dakika
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