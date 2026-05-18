Fethiye'de şehit yakınları ve gazilere yıl boyu indirim

18.05.2026 15:30
Fethiye Kaymakamlığı'nın 'Vatan Size Minnettar' protokolüyle şehit yakınları ve gaziler, anlaşmalı işletmelerde yılın 364 günü indirimden faydalanacak. İşletmeler 'vefa noktası' olarak belirlenip stickerla işaretlenecek.

Fethiye Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Vatan Size Minnettar" protokolü kapsamında, şehit yakınları ve gazilere ilçe genelindeki anlaşmalı işletmelerde indirim uygulanacak.

Fethiye'de şehit yakınları ve gazilere yönelik "Vatan Size Minnettar" protokolü, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önünde düzenlenen törenle imzalandı. Proje kapsamında ilçedeki birçok işletme, "Vatan Size Minnettar" kartını kullanan şehit yakınları ve gazilere indirim uygulayacak. Protokol kapsamında işletmelerin vitrinlerine "Şehit aileleri ve gazilerimize minnettardır" yazılı stickerlar yerleştirilecek ve bu işletmeler "vefa noktası" olarak tanımlanacak. Uygulama ile şehit yakınları ve gaziler yılın 364 günü indirimlerden faydalanabilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise özel indirim oranları uygulanacak.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Topal, protokolün hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, protokolün yalnızca bir indirim uygulaması olmadığını belirterek, "Bugün burada sadece bir indirim protokolü imzalamak için değil, bir kentin vefasına, birliğine ve minnet duygusuna tanıklık etmek için bir aradayız. Vatan savunması, maddi hiçbir karşılıkla ölçülemeyecek kadar kutsal bir görevdir. Bu projenin temel amacı da toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Bu çalışma yalnızca şehit yakınları ve gaziler için bir destek modeli değildir; tüm toplumu kapsayan bir farkındalık projesidir. İlçemizde yaşayan 131 ailemiz elbette bizim için çok kıymetli ama asıl hedefimiz, bu bilincin caddelerde, sokaklarda ve alışveriş merkezlerinde yaşayan yüz binlerce vatandaşımıza ulaşmasıdır. Çocuklarımızdan gençlerimize kadar herkesin, vatan için fedakarlık yapan kahramanlarımızı her gün hatırlamasını istiyoruz. Proje kapsamında oda başkanlıklarımız ve meslek kuruluşlarımızın desteğiyle belirlenen işletmelerde şehit yakınları ve gazilerimize özel indirimler uygulanacak. İşletmelere yerleştirilecek "Şehit aileleri ve gazilerimize minnettardır" yazılı stickerlarla bu yerler sadece ticari alanlar değil, aynı zamanda birer "vefa noktası" olarak görülecek. Esnafımızın daha önce bireysel olarak yaptığı bu destekleri artık kurumsal bir yapıya kavuşturduk. Protokol kapsamında şehit yakınları ve gazilerimiz yılın 364 günü indirimlerden faydalanabilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise özel ve daha yüksek oranlı indirimler uygulanacak. Cumhuriyet Bayramı'nı özellikle seçtik çünkü bu projenin ruhuna en uygun gün olduğunu düşünüyoruz. Fethiye'de başlattığımız "Vatan Size Minnettar" Protokolü ile hem toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hem de vefa kültürünü kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi. - MUĞLA

