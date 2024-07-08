Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ural Postalcı Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ural Postalcı Toprağa Verildi

Fethiye\'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ural Postalcı Toprağa Verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen tüp patlaması sonucu ağır yaralanan Ural Postalcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fethiye'de uzun yıllar turizmcilik ve futbol oynayan Postalcı, cenaze namazının ardından defnedildi.

08.07.2024 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tüp patlaması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ural Postalcı toprağa verildi.

Olay, Karagözler Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 2 Temmuz Salı günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alınırken, o esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan Ural Postalcı (83), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Antalya'ya sevk edilen Postalcı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Fethiye'de uzun yıllar turizmcilik ve futbol oynayan Fethiye Turizm Derneği kurucularından olan Ural Postalcı Fethiye Merkez Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Futbol, Muğla, Güvenlik, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ural Postalcı Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:32 İstanbul’da “istek parça“ cinayetinde karar çıktı Hakim cezada indirim yapmadı İstanbul'da "istek parça" cinayetinde karar çıktı! Hakim cezada indirim yapmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 20:35:19. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ural Postalcı Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement