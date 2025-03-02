Fethiye'de Yangında Ölen Çift Yan Yana Defnedildi

Fethiye'de evde çıkan yangında ölen karı koca yan yana defnedildi
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren karı koca yan yana toprağa verildi.
İlçeye bağlı Nif Mahallesi'nde dün Murat ve Naciye Ekiz çiftinin tek katlı müstakil evinde yangın çıkmış, yaşlı çift hayatını kaybetmişti.
Yaşlı çiftin cenazeleri, Eski Cami'de kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığına defnedildi. Yan yana son yolculuklarına uğurlanan yaşlı çiftin cenaze törenine, çok sayıda vatandaş katıldı.
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