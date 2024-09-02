Fethiye'de Yeni Adli Yıl Açılışı Çelenk Töreni ile Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'de Yeni Adli Yıl Açılışı Çelenk Töreni ile Başladı

Fethiye\'de Yeni Adli Yıl Açılışı Çelenk Töreni ile Başladı

Fethiye'de 2024-2025 adli yılı çelenk sunma töreni ile başladı. Törenin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı'nın düzenlediği resepsiyona birçok yargı mensubu katıldı. Başsavcı, yeni adli yılın hayırlı olması temennilerini iletti.

02.09.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni adli yıl açılışı kapsamında Fethiye'de düzenlenen etkinlikler çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk Sunma Töreni'nin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı tarafından resepsiyon düzenlendi.

2024-2025 adli yılı, resmi törenlerle başladı. Her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, bu yıl sona erdi. Yeni adli yıl açılış etkinlikleri çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı'nın ev sahipliğinde resepsiyon verildi. Resepsiyona Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, Muğla Barosu Fethiye Temsilcisi Avukat Burak Zor, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar ve çok sayıda hakim, savcı ve avukat katıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı tarafından verilen resepsiyonda yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına hayırlı olması temennileri dile getirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Yargı, Yargı, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Yeni Adli Yıl Açılışı Çelenk Töreni ile Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 15:00:43. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Yeni Adli Yıl Açılışı Çelenk Töreni ile Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement