Fethiye\'de Yeni Adli Yıl Açılışı Çelenk Töreni ile Başladı

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Yeni adli yıl açılışı kapsamında Fethiye'de düzenlenen etkinlikler çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk Sunma Töreni'nin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı tarafından resepsiyon düzenlendi.

2024-2025 adli yılı, resmi törenlerle başladı. Her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, bu yıl sona erdi. Yeni adli yıl açılış etkinlikleri çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı'nın ev sahipliğinde resepsiyon verildi. Resepsiyona Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, Muğla Barosu Fethiye Temsilcisi Avukat Burak Zor, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar ve çok sayıda hakim, savcı ve avukat katıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı tarafından verilen resepsiyonda yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına hayırlı olması temennileri dile getirildi. - MUĞLA