Fethiye\'de yaşayan yerleşik yabancılar mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti

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Fethiye'de yaşayan ve Türk vatandaşlığı alan yerleşik yabancılar mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti.

Fethiye, Seydikemer ve Muğla ilçelerinde oy kullanma hakları olan yerleşik yabancılar mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti.

Fethiye'de 396 sandıkta 130 bin 480 seçmen oy kullanırken, Ölüdeniz mahallesi ve Foça mahallesi ile diğer mahallelerde de yaşayan yabancı uyruklu seçmenler sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okullara geldi. Günlükbaşı Silkar ilk ve orta okulu ile Ölüdeniz ilk ve orta okuluna gidenler listelerdeki seçmen kağıtlarından isimlerini kontrol edip oylarını kullandı. Kimi yabancı uyruklu seçmenler dakikalarca oy kullanmak için sıra beklediler.

Silkar İlkokulunda eşi İbrahim Onur ile oy kullanan ve 47 yıldır Fethiye'de yaşayan İrlanda uyruklu Mary Onur; "Fethiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de vatandaşlığımı aldığım için her seçimde oy kullanıyorum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Demokrasi çok güzel. Fethiye ve yöremize hizmet edecek başkanları seçmekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

10 yıldır Fethiye'de yaşayan Ukrayna uyruklu Yulia Doğan da eşi Tamer Doğan ile birlikte Günlükbaşı Ortaokulu'nda oy kullandı. 1387 nolu sandıkta oy kullanan Yulia Doğan ise "10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Bu seçimlerin Türkiye demokrasisine güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum "diye konuştu. - MUĞLA