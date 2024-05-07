Fethiye'de Zabıta Müdürlüğü trafik ve park sorunlarına karşı önlem alıyor - Son Dakika
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Fethiye'de Zabıta Müdürlüğü trafik ve park sorunlarına karşı önlem alıyor

Fethiye\'de Zabıta Müdürlüğü trafik ve park sorunlarına karşı önlem alıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaz sezonuyla birlikte artan trafik ve park sorunlarına karşı Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Fethiye'de kaldırımlara ve yaya geçitlerine park eden araçlara yönelik denetimler artırıldı ve yasak yerlere park eden araç sahiplerine cezai işlem uygulanmaya başlandı. Yerel halk ve turistler bu uygulamadan memnun olurken, bazı vatandaşlar daha fazla otopark çözümü talep etti.

07.05.2024 13:19
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaz sezonuyla birlikte artan trafik ve park sorunlarına karşı Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Fethiye, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan turist akını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan trafik ve park sorunlarıyla mücadele ediyor. Bazı vatandaşların şehir merkezinde uygun olmayan yerlere yaptıkları araç parkları hem trafik güvenliğini hem de yayaların güvenliğini tehlikeye atıyor.

Zabıta Müdürlüğü, bu sorunlara karşı önlem almak amacıyla kaldırımlara ve yaya geçitlerine park eden araçlara yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetimler sonucunda yasak yerlere park eden araç sahiplerine cezai işlem uygulanmaya başlandı. Zabıta ekipleri, vatandaşların kurallara uyması ve şehir merkezindeki trafik akışının düzenini sağlamak için bu tür denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Yerel halk ve turistler, bu uygulamadan memnuniyetlerini dile getirirken, bazı vatandaşlar ise otopark sıkıntısının çözümü için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Zabıta Müdürlüğü trafik ve park sorunlarına karşı önlem alıyor - Son Dakika

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