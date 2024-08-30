Muğla\'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü, ülke genelinde olduğu gibi Muğla'nın Fethiye ilçesinde de törenlerle kutlandı. Çelenk sunma programının ardından tebrikat töreni gerçekleştirildi.

Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma merasimine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Garnizon Komutanı Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Deniz Albay Ahmet Emre İnal, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak Fethiye Kaymakamlığı, garnizon komutanlığı ve belediye çelenkleri anıta sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Vekili Asteğmen Oğuz Kaan Kanik yaptı. Akabinde şiirlerin okunması ile program sona erdi.

Ardından Fethiye Kaymakamlığı makamında Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş tebrikleri kabul etti. - MUĞLA