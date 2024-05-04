Fethiye'deki muhtarlar, eğitimle desteklendi - Son Dakika
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Yerel

Fethiye'deki muhtarlar, eğitimle desteklendi

Fethiye\'deki muhtarlar, eğitimle desteklendi

Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Toplantısı'na katılan muhtarlar, görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve becerileri artırdılar.

04.05.2024 15:25
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Geçtiğimiz ay Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası göreve başlayan muhtarlar, Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen eğitimle desteklendi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından göreve başlayan mahalle muhtarları, Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Hizmet İçi Eğitim Toplantısı'na katıldı. Toplantı, muhtarların görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelikti. Eğitim programı, muhtarların hizmet kalitesini yükseltmeyi ve yerel yönetimlerle olan iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Programın sonunda muhtarlar, toplumun ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek adına önemli bilgilerle donatıldılar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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