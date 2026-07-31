Fethiye’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Fethiye’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bakan Yumaklı, Fethiye'deki yangının kontrol altına alındığını ve diğer yangınların büyük ölçüde kontrol altında olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı,

"Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor. Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde; Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir'in Gömeç ilçesi, Antalya'nın Alanya ilçesi ve Mersin'in Gülnar ile Aydıncık ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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