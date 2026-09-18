Fethiye Devlet Hastanesi\'nde deprem tatbikatında 20 yaralı ve 3 mahsur kurtarıldı

Fethiye'de deprem ve afetlere karşı hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla Fethiye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre meydana gelen depremde hastanenin onkoloji servisi hasar gördü. Senaryo gereği serviste bulunan 20 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak değerlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastane otoparkında oluşturulan seyyar hastane alanına götürüldü. Burada sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edilerek tedavileri gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında hastane binasında mahsur kalan 3 kişi için de kurtarma operasyonu düzenlendi. Senaryoya göre ikinci katta mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Öte yandan senaryo gereği ilçe genelinde deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye getirilen yaralıların, oluşturulan seyyar sağlık alanında ilk müdahaleleri yapılarak sağlık durumları değerlendirildi.

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Okulu, gerçekleştirilen tatbikatla ilgili açıklamalarda bulundu. Okulu, "Hastanemizde ve ilçemizde bir deprem tatbikatı yapmak istedik. Çünkü bu bizim yıllık rutin olarak yapmamız gereken bazı afetlere karşı da ülkemizde hazırlıklı olmamız için yapılması gereken bir uygulama. Bu uygulamada ilçemizde bir deprem olduğunu ve hastanemizde de bununla alakalı gerekli ekipmanları ve hazırlığımızın olup olmadığını görüp bununla alakalı yapabileceğimiz neler vardır ve neler yapmamız gerektiği konusunda tüm arkadaşlarımızla birlikte bu olayı icra ettik. Güzel bir şekilde de sonuçlandırdık. Bu deprem tatbikatı esnasında bize yardımcı olan İlçe Sağlık Müdürlerimiz, UMKE ekibi ve Letoon Hastanesi'ne de ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Tatbikat senaryosunda onkoloji servisinin hasar gördüğünü belirten Okulu, yaralıların seyyar hastane alanında tedaviye alındığını ifade etti.

Okulu, "Senaryodan bahsedecek olursak, yapmış olduğumuz senaryoda diğer birimler sağlamdı ancak onkoloji servisi hasar görmüştü. Onkoloji servisinin hasar görmesi sebebiyle oradaki hastalarımızı tahliye edip yaralılarımızı da ayrıca oluşturmuş olduğumuz seyyar hastane bölümünde tedaviye aldık. İlçemizden gelen hastaların da yine zarar görmüş olanlarını seyyar hastanemizde tedaviye aldık" diye konuştu.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından tedavi hizmetlerinin yeniden hastane içerisinde sürdürülmeye başlandığını aktaran Okulu, "Tüm ekiplerimiz hastaneyi kontrol ettiğinde teknik servisteki arızaların giderilmesi üzerine tekrar hastanemizde tedavilerine devam etmek üzere tahliyelerimizi hastaneye almaya başladık. Ciddi bir zarar olmadığını tespit ettik. Ondan sonra gelen hastaları da hastane içerisine tedaviye aldık" ifadelerini kullandı.

Tatbikat, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından sona erdi.