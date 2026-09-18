Fethiye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatında 20 yaralı ve 3 mahsur kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatında 20 yaralı ve 3 mahsur kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye Devlet Hastanesi\'nde deprem tatbikatında 20 yaralı ve 3 mahsur kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Devlet Hastanesi'nde deprem hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla tatbikat yapıldı; senaryo gereği onkoloji servisi hasar gördü, 20 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır değerlendirildi. Yaralılar seyyar hastane alanında tedavi edildi, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Fethiye'de deprem ve afetlere karşı hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla Fethiye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre meydana gelen depremde hastanenin onkoloji servisi hasar gördü. Senaryo gereği serviste bulunan 20 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak değerlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastane otoparkında oluşturulan seyyar hastane alanına götürüldü. Burada sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edilerek tedavileri gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında hastane binasında mahsur kalan 3 kişi için de kurtarma operasyonu düzenlendi. Senaryoya göre ikinci katta mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Öte yandan senaryo gereği ilçe genelinde deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye getirilen yaralıların, oluşturulan seyyar sağlık alanında ilk müdahaleleri yapılarak sağlık durumları değerlendirildi.

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Okulu, gerçekleştirilen tatbikatla ilgili açıklamalarda bulundu. Okulu, "Hastanemizde ve ilçemizde bir deprem tatbikatı yapmak istedik. Çünkü bu bizim yıllık rutin olarak yapmamız gereken bazı afetlere karşı da ülkemizde hazırlıklı olmamız için yapılması gereken bir uygulama. Bu uygulamada ilçemizde bir deprem olduğunu ve hastanemizde de bununla alakalı gerekli ekipmanları ve hazırlığımızın olup olmadığını görüp bununla alakalı yapabileceğimiz neler vardır ve neler yapmamız gerektiği konusunda tüm arkadaşlarımızla birlikte bu olayı icra ettik. Güzel bir şekilde de sonuçlandırdık. Bu deprem tatbikatı esnasında bize yardımcı olan İlçe Sağlık Müdürlerimiz, UMKE ekibi ve Letoon Hastanesi'ne de ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Tatbikat senaryosunda onkoloji servisinin hasar gördüğünü belirten Okulu, yaralıların seyyar hastane alanında tedaviye alındığını ifade etti.

Okulu, "Senaryodan bahsedecek olursak, yapmış olduğumuz senaryoda diğer birimler sağlamdı ancak onkoloji servisi hasar görmüştü. Onkoloji servisinin hasar görmesi sebebiyle oradaki hastalarımızı tahliye edip yaralılarımızı da ayrıca oluşturmuş olduğumuz seyyar hastane bölümünde tedaviye aldık. İlçemizden gelen hastaların da yine zarar görmüş olanlarını seyyar hastanemizde tedaviye aldık" diye konuştu.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından tedavi hizmetlerinin yeniden hastane içerisinde sürdürülmeye başlandığını aktaran Okulu, "Tüm ekiplerimiz hastaneyi kontrol ettiğinde teknik servisteki arızaların giderilmesi üzerine tekrar hastanemizde tedavilerine devam etmek üzere tahliyelerimizi hastaneye almaya başladık. Ciddi bir zarar olmadığını tespit ettik. Ondan sonra gelen hastaları da hastane içerisine tedaviye aldık" ifadelerini kullandı.

Tatbikat, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiAcil DurumFethiyeHastaneDepremYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:31:09. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatında 20 yaralı ve 3 mahsur kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement