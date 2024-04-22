Fethiye Kaymakamı, 23 Nisan\'da makamını öğrenciye bıraktı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, makamını Atatürk İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Reyyan Duru Şenal'a bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Fethiye Merkez Atatürk İlköğretim Okulu 3-B sınıfında öğrenim gören Reyyan Duru Şenal, Sarp Deniz Atlı, Meyra Nefes Yılmaz ve öğretmenler Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ı makamında ziyaret etti. Her 23 Nisan'da olduğu gibi gelenek bozulmadı ve Fethiye Kaymakamlığı makam koltuğuna Reyyan Duru Şenal oturdu.

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kaymakamlığa gelen minik Şenal, makama oturduktan sonra hedefindeki mesleğin kaymakamlık olduğunu belirterek Fethiye'de gerçekleştirmek istediği projelerden söz etti. Program sonunda Kaymakam Ertaş tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. - MUĞLA