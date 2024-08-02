Fethiye Kaymakamlığı\'nda Muharrem Ayı\'na özel aşure ikramı

Yerel

Fethiye Kaymakamlığı'nda Muharrem Ayı münasebetiyle aşure ikramı gerçekleştirildi.

Fethiye Kaymakamlığı geleneksel aşure etkinliği bu yılda gerçekleştirildi. Kaymakamlık binası girişinde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, vatandaşlara aşure servisinde bulundu. Kaymakam Ertaş, Muharrem Ayı'nda düzenlenen bu etkinlikte geleneksel değerlerin yaşatılması için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kaymakamlığımız aşure geleneğini yıllardır sürdürüyor. Cuma namazının ardından aşure etkinliğimizi gerçekleştirdik. Allah kabul etsin" dedi. - MUĞLA