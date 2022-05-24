Fethiye'nin En Büyük Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'nin En Büyük Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor

24.05.2022 15:19
Fethiye'nin En Büyük Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’nin Hisarönü-Ovacık kanalizasyon altyapısının yüzde 94’ünü tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Hisarönü-Ovacık Mahalleleri'nin 30 yıllık kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'nin Hisarönü-Ovacık kanalizasyon altyapısının yüzde 94'ünü tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Hisarönü-Ovacık Mahalleleri'nin 30 yıllık kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

Muğla'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan kanalizasyon altyapı ve atık su arıtma tesisinin kapasite arttırma çalışmaları devam ediyor.

KANALİZASYONUN YÜZDE 94'Ü TAMAMLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık Mahallesi'nde güncel kur ile 155 Milyon 944 Bin TL'ye mal olacak olan 121 kilometrelik kanalizasyon hattı, 3 adet atık su terfi istasyonu ve 3 bin 841 adet parsel bacası imalat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında Hisarönü-Ovacık Mahalleleri'nin 30 yıllık kanalizasyon altyapı ihtiyacının sona ereceği projenin yüzde 94'ü tamamlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 118 bin 498 metre kanalizasyon, 2 bin 617 adet muayene bacası, 3 bin 49 adet de parsel bacası imalatı geçekleştirildi. 3 adet Terfi Merkezi imalatının da yüzde 93'ü tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 6 bin 300,90 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 106 bin 205,90 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.

ATIK SU ARITMA TESİSİNİN YÜZDE 72.15'İ TAMAMLANDI

Kanalizasyon projesinin yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve güncel kur ile 126 milyon 214 bin 722 TL'ye mal olacak olan Fethiye Atık su Arıtma Tesisi Kapasite Artış Projesi de hızla ilerliyor. Fethiye ilçesinde ortaya çıkan atık suyun arıtılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için büyük önem taşıyan tesisin inşaat işleri tamamlarken projenin genel tamamlanma oranı da yüzde 72.15'e yükseldi. Projenin tamamlanması ile birlikte 25 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olan Fethiye AAT'nin kapasitesi 50 bin metreküp/güne çıkacak. Ayrıca mevcutta 125 bin kişiye hitap eden tesis, projenin ardından 250 bin kişiye hitap edecek.

YORUMLAR
500
Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yatırımı Yılın İlk Dört Ayında Arttı Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yatırımı Yılın İlk Dört Ayında Arttı Şampiyon takımın altyapı seçmeleri büyük ilgi gördü Şampiyon takımın altyapı seçmeleri büyük ilgi gördü
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'nin En Büyük Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Bodrum'da satılan 200 TL'lik lahmacunlara Gaziantepli ustalar isyan etti: Burada o parayla 20 lahmacun yenir
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Ana muhalefet partisi CHP yüzde 24 bandında kalırken, İYİ Parti yükselişe geçti
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:24:58. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'nin En Büyük Altyapı Yatırımı Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement