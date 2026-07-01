Fetih Camii Restorasyonu İncelendi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, restorasyon çalışmaları sona gelinen Fetih Camii'nde incelemelerde bulundu.

Geçici kabul öncesi yürütülen çalışmalar hakkında Erzurum Rolöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek'ten bilgi alan Vali Aydın Baruş, caminin tarihi ve kültürel dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü Fetih Camii'nde gerçekleştirilen incelemelerde, yapının mevcut durumu ile devam eden çalışmalar değerlendirildi.

İncelemeleri esnasında Vali Aydın Baruş'a Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Mustafa Berk Çelik, Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Müdür Vekili Ömer Ebren ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin eşlik etti. - ERZURUM