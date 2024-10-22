FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenaze Hazırlıkları Başladı

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Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlik evinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğe, iş makinası getirildi.

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesinin ardından ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğin otopark alanında çok sayıda araç olduğu ve iş makinası getirildiği görüldü. ABD'de mezarların genellikle iş makinası ile kazılması nedeniyle söz konusu iş makinasının terörist başının mezarını kazmak için çiftliğe getirildiği tahmin ediliyor.

İş makinasının ağaçların arasında gizlenirken, çiftlik çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Terörist başı Gülen'in cenazesi şu anda St. Luke's Hastanesi'nde tutulmaya devam ediyor. - PENNSYLVANIA