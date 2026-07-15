FETÖ'nün 10. yılında şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ'nün 10. yılında şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan anıldı

FETÖ\'nün 10. yılında şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan anıldı
15.07.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Düzce'de anma programı düzenlendi. Ankara Gölbaşı'ndaki saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, mezarı başında ailesi ve katılımcılarla anıldı, dualar edilip karanfil bırakıldı.

DÜZCE (İHA) – Ankara'da 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 10'uncu yıl dönümünde Düzce'de şehitlikte anma programı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Okunan duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Törende 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan da kabri başında anıldı. Şehidin annesi Hanife Baysal ile babası Ramazan Baysal'ın katıldığı kabir ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ankara Gölbaşı, 15 Temmuz, Güvenlik, Kültür, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel FETÖ'nün 10. yılında şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan anıldı - Son Dakika

Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:38:16. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ'nün 10. yılında şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.