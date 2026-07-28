FETÖ Üyesi Y.K. Yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi Y.K., 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla jandarma tarafından yakalandı.
(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak" suçundan aranan Y.K. (37) yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.K. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: ANKA
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