Fidan dikim etkinliğine Çıldır YBO da katıldı

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Çıldır ilçesinde ki okullarda fidan ekimi etkinliği Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Okulunda devam etti. idan dikim etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Coşkun Çıldır YBO Müdür Serhat Dursun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fidanların toprakla buluşturulduğu etkinlikte kendisi de fidan diken AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat VURAL, bu etkinliğin hem tabiata hem de insanlığa manevi anlamda bir katkı olduğunu belirtti.

Öğrencilerle birlikte fidan ekimi yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ve Şube Müdürü Mete Coşkun fidanların can suyunu çocuklarımızla birlikte verdi. - ARDAHAN