Fidan, Uluslararası Yetkililerle Görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve ABD'li yetkililerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, savaşı durdurmaya yönelik adımlar ele alındı." - ANKARA