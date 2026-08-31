Fidan ve Suudi Bakan Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.