Fidanlar toprakla buluştu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 500 fidan gelecek için nefes olacak
MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikle ilçe protokolü ve öğrenciler birlikte 500 fidanı toprakla buluşturdu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında Alaşehir Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen Ağaç Dikme Etkinliğinde 500 fidan toprakla buluştu.
Cumhuriyet Parkı çevresinde yapılan etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, kurum amirleri, sivil toplum örgütleri, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan 500 öğrenci katıldı. Günün anlamını belirten konuşma ve şiirlerin okunmasından sonra Orman İşletme Şefi Yasin Demirer, fidan dikme işlemini anlattı. İlk fidanı Kaymakam Alper Faruk Güngör dikerken, etkinliğe katılanlar ve öğrenciler fidan dikerek geleceklerinin yeşil olmasına katkı sağladı. Fidanları toprakla buluşturan öğrenciler doğayı korumak, yaşatmak ve gelecekleri için fidan diktiklerini belirtti.
Orman İşletme Şefi Yasin Demirer ise yapılan etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi: "21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında, Cumhuriyet Parkı çevresinde Mavi Selvi, Kara Selvi, Fıstık Çamı, Defne ve Lavanta olmak üzere toplamda 500 fidanı toprakla buluşturduk."
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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