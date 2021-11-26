Üye Girişi
Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası - Son Dakika

Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası

26.11.2021 12:30
Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası

Kebabın başkenti Adana'nın yeni nesil kebapçısı Fikret Taşgıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çeyrek asır önce mezun olduğu ilkokulda görev yapan öğretmenlere kebap ziyafeti çekti.

Kebabın başkenti Adana'nın yeni nesil kebapçısı Fikret Taşgıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çeyrek asır önce mezun olduğu ilkokulda görev yapan öğretmenlere kebap ziyafeti çekti. Eğitim hayatının ilk öğretmeni olan Süleyman Bilgin Kökbaş'ın elini öpüp tüm öğretmenlerin anlamlı gününü kutlayan Fikret Taşgıran, misafir ettiği 60 öğretmene elleriyle kebap ikram etti.

FikrEt Steakhouse markasıyla merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki iki ayrı adreste işlettiği restoranlarında kebap ve ızgara çeşitlerinin yanında steak ve hamburger çeşitleriyle menüsünü zenginleştiren Fikret Taşgıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 23 yıl önce mezun olduğu Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nun öğretmenlerini ağırladı.

İlk öğretmeninin elini öperken duygu dolu anlar yaşandı

Mesleğini halen aynı okulda sürdüren ilk öğretmeni Süleyman Bilgin Kökbaş'ın onur konuğu olduğu etkinliğe 58 yıldır eğitim hizmeti Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nun öğretmenleri tam kadro katıldı. Fikret Taşgıran, kendisine okuma yazmayı öğreten ve eğitim hayatının temellerini atan Süleyman Bilgin Kökbaş'ın elini öpüp, Öğretmenler Günü'nü kutlarken duygu dolu anlar yaşandı. Okul Müdürü Osman Bozkuş ve misafir ettiği tüm öğretmenlerin de özel gününü kutlayan Fikret Taşgıran, etkinlik masasını kebaplar, salata çeşitleri, tatlılar ve içeceklerle donattı. Fikret ustanın pişirdiği kebapları yiyen öğretmenler, lezzet dolu saatler yaşadı.

Meslek hayatının 25 yılını geride bırakan ilkokul öğretmeni Süleyman Bilgin Kökbaş, 23 yıl önce mezun ettiği öğrencisi Fikret Taşgıran'ın okuluyla bağını hiç koparmadığını, zaman zaman kendilerini ziyaret edip sohbet ettiğini ve dar gelirli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayarak örnek davranışlar sergilediğini söyledi. Kökbaş "Eğitimin önemini bilerek okulunu ve öğretmenlerini baş tacı yapan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bizleri misafir eden Fikret oğluma şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Öğretmenlik emek, sevgi ve fedakarlık mesleğidir"

Fikret Taşgıran ise öğretmenliğin emek, sevgi ve fedakarlık mesleği olduğunu belirtip, kendisini bugünlere getiren öğretmenlerin hakkını ödeyemeyeceğini söyledi. Çağın gerektirdiği ilim, geçmiş ve geleceğin şuuruna sahip nesillerin yetiştirilmesiyle medeniyet yarışında önde olunacağını belirten Fikret Taşgıran, "Çocuklarımızın akıllarını ilimle, yüreklerini irfanla yoğuran öğretmenlerimiz geleceğimizi inşa eden mimarlardır. Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ve müreffeh ülkelerden biri haline getirme yolunda öğretmenlerimizin gösterdiği gayret ve fedakarlık çok kıymetlidir. Gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru ilerlemenin baş aktörleri olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum" diye konuştu. - ADANA

Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası
Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası
Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası
Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası
Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası
Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası

Öğretmenler Günü, Çukurova, Seyhan, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi 12:38 Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak 12:31 Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak 11:49 Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Kan donduran anlar! Tartıştığı babasını sokak ortasında böyle bıçakladı 10:44 Kan donduran anlar! Tartıştığı babasını sokak ortasında böyle bıçakladı En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor

Son Dakika Haberleri
12:44 Pitbull cinsi köpeğini arkadaşının üzerine saldı: Çocuk korkudan potaya çıktı
12:38 Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
12:31 Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak
12:18 Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı
12:11 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
12:09 Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi
12:01 Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun el ele görüntülendi
11:50 İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!"
11:43 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
Pitbull cinsi köpeğini arkadaşının üzerine saldı: Çocuk korkudan potaya çıktı Pitbull cinsi köpeğini arkadaşının üzerine saldı: Çocuk korkudan potaya çıktı         
12:45
Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi         
12:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!         
10:14
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 12:51:16. #1.11#
SON DAKİKA: Fikret ustanın ilk öğretmenine çeyrek asırlık vefası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement