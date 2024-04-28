Filipinler'de Aşırı Sıcaklar ve Grev Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Filipinler'de Aşırı Sıcaklar ve Grev Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Asya ülkesi Filipinler'de aşırı sıcaklar ve toplu taşıma araç sürücülerinin ülke genelindeki grevi nedeniyle 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi. Ülkeyi haftalardır etkisi altına alan aşırı sıcakların yanı sıra toplu taşıma (jeepney) sürücülerinin ülke genelinde bugün greve gitmesi eğitimi vurdu. Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar ve grev nedeniyle ülke genelinde devlet okullarında 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, ülke genelinde 47 bin okulun 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.

28.04.2024 12:17
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Asya ülkesi Filipinler'de aşırı sıcaklar ve toplu taşıma araç sürücülerinin ülke genelindeki grevi nedeniyle 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi.

Filipinler aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkeyi haftalardır etkisi altına alan aşırı sıcakların yanı sıra toplu taşıma (jeepney) sürücülerinin ülke genelinde bugün greve gitmesi eğitimi vurdu. Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar ve grev nedeniyle ülke genelinde devlet okullarında 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, ülke genelinde 47 bin okulun 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.

Filipinler'deki birçok okulda klima bulunmadığı için öğrenciler kalabalık ve havalandırması yetersiz sınıflarda eğitim görüyor.

Manila'da rekor sıcaklık

Filipinler meteoroloji yetkilileri, başkent Manila'da 27 Nisan'da sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi. 27 Nisan'da termometrelerin 38.8 santigrat dereceyi gösterdiği Manila'da bugün de sıcaklık 36 derece kaydedilirken halk kendini alışveriş merkezlerine ve yüzme havuzlarına attı.

Sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde Mayıs ayının ikinci haftasına kadar sıcaklıkların artmasından endişe ediyor.

Sürücülerden 3 günlük grev

Filipinler'de toplu taşımada kullanılan popüler araçların (jeepney) sürücüleri ülke genelinde yarından itibaren 3 günlük greve gidiyor. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filipinler'de Aşırı Sıcaklar ve Grev Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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