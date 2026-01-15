Filyos Limanı\'na demiryolu hattı yapılıyor

Zonguldak'ın en önemli projelerinden olan ve Çaycuma ilçesinin Sazköy mevkiinde bulunan Filyos Liman Projesi'ne demiryolu bağlantısı yapılması amacıyla 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı Projesi' kapsamında Filyos beldesinde paydaş katılım toplantısı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçen ve Zonguldak'ın en önemli proje ayağı olan Filyos Projesi'ne demiryolu hattı yapılıyor. Bu bağlamda Filyos beldesinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu ile yapılan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün ilgili firmalarla yer aldığı proje çerçevesinde 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı Projesi' ile gerçekleştirilen toplantı Filyos Belediyesi'ne ait çok amaçlı toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya; Filyos Belediye Başkanı Erol Acar, AK Parti Belde Başkanı Abdullah Ünlütürk, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar ve firma yetkilileri katıldı. Toplantıda Filyos Limanı'na yapılması kararlaştırılan demiryolu hattı çalışmalarıyla bölge yer alan arazi sahiplerine ve ilgili kurumlara bilgilendirmeler yapıldı. Demiryolu hattının Filyos Limanı'na entegre olmasıyla birlikte bu alana lojistik anlamda değer katacağı ön planda tutuldu. Ayrıca hattın geçeceği yerlerin ise belli olduğu görüldü. - ZONGULDAK