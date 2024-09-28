Filyos'ta Çocuklar ve Kadınlar İçin Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika
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Filyos'ta Çocuklar ve Kadınlar İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Filyos\'ta Çocuklar ve Kadınlar İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Zonguldak'ın Filyos beldesinde, 'Narin'ler Ölmesin, Çocuklar Yaşasın' temalı bisiklet turu yapıldı. Etkinlikle çocuklara ve kadınlara yönelik şiddete dikkat çekildi. Tura katılanlar, sloganlar eşliğinde farkındalık oluşturmayı hedefledi.

28.09.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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Filyos'ta "Narin'ler Ölmesin, Çocuklar Yaşasın" temalı bisiklet turu düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Filyos beldesinde bir grup vatandaş, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla "Narin'ler Ölmesin, Çocuklar Yaşasın" sloganıyla bisiklet turu düzenledi. Atatürk Anıtı'nda toplanan grup, bisikletleriyle beldede tur atarak farkındalık oluşturdu.

Katılımcılar, "Büyümez ölü çocuklar", "Failleri değil, çocukları koruyun" gibi sloganlarla etkinliğin amacını vurguladı. Saat 14.00'te Atatürk Meydanı'nda başlayan bisiklet turu, özellikle çocuk gelinler, çocuk istismarı ve kadın şiddetine karşı bir ses olmayı hedefledi. Grup, "Bu ülkede öldürülen çocuk Narin'lerin, Leyla'ların ve nicelerinin sesi olmak için buradayız. Çocuklar kaybolmasın, şiddete maruz kalmasın" ifadeleriyle mesajlarını dile getirdi.

Etkinliğe Filyos Belediye Başkanı Erol Acar ve belediye meclis üyeleri de destek verdi. Katılımcılar, bu tür organizasyonların toplumda farkındalık oluşturması ve kadınlar ile çocuklara yönelik şiddetin son bulması için büyük önem taşıdığını belirtti.

Bisiklet turu, halkın yoğun ilgisiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filyos'ta Çocuklar ve Kadınlar İçin Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika

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