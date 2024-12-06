Finansal Okuryazarlık Semineri Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Finansal Okuryazarlık Semineri Erzurum'da Gerçekleşti

Finansal Okuryazarlık Semineri Erzurum\'da Gerçekleşti

ETSO ev sahipliğinde yapılan seminerde Mert Başaran, finansal yönetim ve tasarruf bilgileri sundu.

06.12.2024 11:38
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Finansal Okuryazarlık" semineri, ETSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yatırım Danışmanı Mert Başaran'ın konuşmacı olduğu seminer, girişimcilere yatırım, tasarruf ve finansal yönetim becerileri hakkında önemli bilgiler sundu.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Suci: "Finansal okuryazarlık hayallerimize giden yolu açar"

TOBB Erzurum İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, seminerde yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın girişimciler için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Suci, "Biz genç girişimciler için bu konu büyük bir anlam taşımaktadır. Hayallerimizi gerçekleştirmek, iş fikirlerimizi büyütmek ve ekonomiye katkı sağlamak için sağlam bir finansal temel inşa etmemiz gerekiyor. Buradan alacağımız bilgiler, bireysel ve toplumsal anlamda fark oluşturacaktır." dedi.

Başkan Özakalın'dan girişimcilik dersi

Seminerde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, girişimciliğin temel dinamikleri ve iş dünyasında başarılı olmanın yolları üzerine çarpıcı mesajlar verdi. Başkan Özakalın, girişimciliğin hayal kurmakla başladığını ancak hayallerin hedeflere dönüştürülerek somut adımlarla ilerlenmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Özakalın'ın girişimcilik notları

Özakalın girişimcilik anlamında; "Hayal kurmadan hedef koyamazsınız, hedefe ulaşmak için çok çalışmalısınız. Kolektif çalışma ve ortaklık kültürü geliştirilmelidir. Karşılaşılan zorluklara rağmen yılmadan devam edilmelidir. Bilim, ekonomiye dönüştürüldüğünde gerçek anlamda faydalıdır.

İş İnsanlarının Anayasası: Hafızasına güvenen daima yanılır. Önce kontrol, sonra itimat. İşten artmaz, dişten artar. Her işin hilesi dürüstlüktür. İşte idare olmaz" ifadelerine yer verdi .

Başkan Özakalın konuşmasını, "İş dünyası, barışın elçileridir. İnsanlığa faydalı işler yapan herkes, dünyanın en hayırlı insanıdır" sözleriyle tamamladı.

Mert Başaran ile finansal okuryazarlık semineri

Başkan Özakalın'ın ardından sahneyi alan Mert Başaran, girişimciler için finansal yönetim becerileri, tasarruf yöntemleri ve yatırım stratejileri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde Başaran, finansal okuryazarlığın bireyler ve işletmeler için neden kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı.

Seminerin dikkat çeken bir bölümü, Mert Başaran'ın soru-cevap öncesinde katılımcılara sorduğu üç soruydu. Sorulara doğru yanıt veren üç kişi, Başaran'ın imzalı kitaplarını kazandı. Bu özel ödüller, katılımcılar arasında heyecan ve motivasyonu artırdı.

Yoğun katılımdan dolayı ETSO'nun 5. Kat Konferans Salonu tamamen dolarken, yer bulamayan katılımcılar için seminer ETSO Meclis Odası'ndan canlı yayınla takip edildi.

Seminer sonunda, Başkan Özakalın Mert Başaran'a Erzurum'un simgelerinden olan oltu taşı tesbih hediye etti. Ayrıca İsmail Suci, Başaran'ın ekibine oltu taşı broş ve tesbih takdim etti.

Başkan Özakalın, finansal okuryazarlık semineri, Erzurum iş dünyası ve girişimcileri için bilgi ve ilham kaynağı oldu. Bu tür etkinliklerin devamının, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Finansal Okuryazarlık Semineri Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika

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