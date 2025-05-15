Fındığın 12 Aylık Yolculuğu Duvarlarda Canlandı - Son Dakika
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Yerel

Fındığın 12 Aylık Yolculuğu Duvarlarda Canlandı

Demet Öztürk, merdiven duvarlarına fındığın 12 aylık serüvenini resimlerle aktardı.

15.05.2025 15:37
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Fındığın 12 aylık serüvenini evinin merdiven duvarına resmettirdi

GİRESUN - Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık kırma atölyesi işleten Demet Öztürk, evinin merdiven duvarlarını bir sanat galerisine dönüştürdü. Öztürk, fındığın dört mevsim süren on iki aylık gelişim sürecini yağlı boya resimlerle anlattı.

Fındık atölyesini bir dönem evinin üst katında işleten Öztürk, merdivenlerden çıkan misafirlerin dikkatini çekmek ve fındığın serüvenini anlatmak için ilginç bir fikre imza attı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa Seyis'in desteğiyle duvarları bir sanat eseri haline getirdi. Yaklaşık iki ay süren bu imece çalışmasında, fındığın doğadaki döngüsü ay ay resmedildi.

Öztürk, "Her gün işime giderken bu renkli duvarlardan geçiyorum. Her ayın fındıkla ilgili ayrı bir anlamı var. Bu duvar sadece bir süs değil, fındığa duyduğumuz saygının da ifadesi" dedi.

Duvar resimlerinde sadece fındık değil, Karadeniz doğasına ait çeşitli unsurlar da yer veren Öztürk, "Sadece fındığın değil, fındık bahçesindeki doğa unsurlarına da yer verdik. Bahçede yetişen sakarca bitkisinin yanı sıra çuha, menekşe ve mimoza çiçekleri de yer alıyor. Hatta fındık bahçelerinde zararlıları yiyerek beslenen kara tavuk da fındık dallarına yuva yapmış haliyle tasvir edildi çünkü, kara tavuk bolluk bereket anlamına gelmektedir. Sanat galerisine dönüşen fındığın on iki aylık serüvenini görmeye gelenler dahi oluyor" diye konuştu.

Öztürk, Türkiye'de fındığın 12 aylık sürecini anlatan benzer bir çalışmanın olmadığını vurgularken, özgün girişim, hem doğaya hem de geleneksel üretime dikkat çeken örnek bir sanat çalışması olarak da dikkat çektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fındığın 12 Aylık Yolculuğu Duvarlarda Canlandı - Son Dakika

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