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Fındık fiyatındaki dalgalanmadan üretici de, tüccar da memnun değil - Son Dakika
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Yerel

Fındık fiyatındaki dalgalanmadan üretici de, tüccar da memnun değil

Fındık fiyatındaki dalgalanmadan üretici de, tüccar da memnun değil

Giresun'da serbest piyasada 120 liranın üzerine çıkan fındık fiyatı yeniden düşüşe geçerek 117 TL'ye geriledi. Fındık fiyatının bu sezon yerinde durmadığına dikkat çekilerek, alıcının da, satıcının da bu durumdan memnun olmadığı belirtildi. Fındık üreticisinin 130 ila 150 lira aralığındaki fiyat beklentisinin gerçekleşmediği ifade edildi. Yeni sezon rekolte tahminlerinin ise 3 haftaya kadar yapılabileceği belirtildi.

30.01.2024 17:53  Güncelleme: 17:54
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Fındık fiyatındaki dalgalanmadan üretici de, tüccar da memnun değil

GİRESUN - Giresun'da serbest piyasada 120 liranın üzerine çıkan fındık fiyatı yeniden düşüşe geçerek 117 TL'ye geriledi. Fındık fiyatının bu sezon yerinde durmadığına dikkat çekilerek, alıcının da, satıcının da bu durumdan memnun olmadığı belirtildi.

Giresun'da fındık üreticisinin 130 ila 150 lira aralığındaki fiyat beklentisinin bu sezon gerçekleşmediğini kaydeden fındık tüccarı Ahmet Ergün, "Fındık fiyatı bu sezon çok inişli çıkışlı bir fiyat dalgalanması yaşadı. Geçen hafta rekor diyeceğimiz bir fiyatla 120 liranın üzerine yükselen fındık, bu haftaya düşüşle başlayarak 117 liraya geriledi. Şuanda da randımanına göre 117 ila 118 lira arasında değişiyor. Üreticinin beklentisi ise, 130 ila 150 lira arasındaydı ancak, bu fiyat hiç gerçekleşmedi sadece 130 liraya biraz yaklaştı diyebiliriz. Dolayısıyla bu sezon üretici de fındık alıcıları da bu fiyat dalgalanmasından memnun değil. Bundan sonra biraz daha fiyatların yükselme umudu var fakat üreticinin elinde yüzde 10 civarında bir fındık kaldı. Onlar da ihtiyacı olmayan üreticiler diye düşünüyorum. Her ne kadar fiyatların geçen yıllara göre yüksek olduğunu görsek de döviz kuruna göre değerlendirdiğimizde hak ettiği bir fiyat olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

Yeni sezon rekolte için 3 haftaya tahminler yapılmaya başlanır

Yeni sezonda rekoltenin önümüzdeki haftalarda karanfil durumlarına göre tahmin edilebileceğini de kaydeden Ergün, "Şimdiye kadar fındık için olumlu bir hava olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bu günlerde biraz havalar soğumaya başladı bu da fındık için biraz iyi demektir. İki,üç hafta içerisinde fındıkta karanfil açmaya başlayacaktır o zaman yeni sezon rekoltesiyle ilgili bir tahmin söylemek mümkün olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Ahmet Ergün, Giresun, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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