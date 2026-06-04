Fındık Geliri Hedefi 4-5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Fındık Geliri Hedefi 4-5 Milyar Dolar

04.06.2026 12:13
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Trabzon Ticaret Borsası, fındık üretimini artırmayı ve gelir hedefini 4-5 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

(TRABZON) -Haber: Esra Nur PERVAN

Trabzon Ticaret Borsası'nın 100'üncü yıl buluşmasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik projelerle sektöre öncülük ettiklerini belirterek, Türkiye'nin fındıktan elde ettiği yıllık gelirin 2 milyar dolardan 4-5 milyar dolara çıkarılması gerektiğini söyledi.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, borsanın kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinliğe, Meclis Başkanı Yılmaz Karadeniz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ergan, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Yarım asırdır geleneksel yöntemleri bir kenara koyarak fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için projeler uygulayarak herkese örnek olduk. Bu konuda da önderlik yapıyoruz. Yapmamız gerektiği de bugün dünyada, bizim dışımızdaki ülkelerde fındık yetiştiriciliğine olan talebin artmasıyla ortaya çıkmaktadır. Yaşlı bahçelerin sökülüp farklı sistemlerle yeniden dikilmesi, makineli tarımla maliyetlerin düşürülmesi, hastalık ve zararlılarla bilinçli mücadele yapılması, dönümde verimin ortalama 100 kilogramlardan iki katına çıkarılması ve sahip olduğumuz 750 bin hektarlık bahçelerde son yılların ortalaması olan 600-700 bin ton yerine 1 milyon 500 bin tonlara ulaşılması hedeflenmektedir."

Türkiye'nin, dünyadaki tüm ülkelere daha fazla fındık satarak yılda 2 milyar dolar değil, 4-5 milyar dolar döviz kazanması gerektiğini her zaman savunduk. Bunlara katkı sağlayacak irili ufaklı 25 projeyi borsamız hayata geçirmiştir. Bir dünya ürünü olan fındık için ağustos ayının ikinci haftasının Dünya Fındık Haftası olarak kutlanması yolunda gereken adımlar atılmış, kutlamalara da başlanmıştır. Göz bebeğimiz Trabzonspor ile iş birliği yaparak Trabzonspor'un resmi yiyeceği 'Finduk' projesini hayata geçirdik. Fındık tüketimini artırmak için fındıklı ekmek kampanyası da düzenledik.

"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZDE KALİTENİN ARTIRILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Fındıkta küllenmeyi ilk fark eden, bugün fındığın en büyük düşmanı olarak görülen kahverengi kokarcayla mücadeleyi gündeme getirip 10 yıl önce başlatan da borsamız olmuştur. Bu zararlıyla mücadelenin ancak topyekun bir çalışmayla mümkün olabileceğini de ayrıca belirtmek istiyorum. Söz konusu fındık olduğunda, her alanda ve her aşamada Trabzon Ticaret Borsası tarafından ele alınmayan bir çalışma, uygulanmayan bir proje yok gibidir. Ancak borsa olarak sadece fındıkla meşgul olmadık. Kalkınma hareketini bir bütün kabul edip herkes ve her kesimle iş birliğimizi sürdürdük.

Sudan sonra en fazla tükettiğimiz içecek olan çaydaki sorunların giderilmesi ve sağlıklı bir piyasa oluşması için çaba gösterdik. Coğrafi işaretli tarımsal ve hayvansal ürünlerimizde kalitenin artırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz'de yetiştirilen Türk somonu, organik tarım ürünleri ve tereyağımız için de ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içindeyiz. Gençlerimizi daha donanımlı hale getirerek iş sistemlerine uyumlarını kolaylaştıracak projeler uyguluyoruz. Trabzon'un, ülkemizin ve toplumumuzun kalkınması için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini unutmadan çalışıyor, çaba göstermeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Trabzon, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındık Geliri Hedefi 4-5 Milyar Dolar - Son Dakika

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