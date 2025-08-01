Fındık Sezonunda Elektrik Sorunu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artan nüfus yoğunluğu, mahalle sakinlerine elektrik sıkıntısı yaşatıyor. Saraycık Mahallesi Değirmenyanı Küme Evleri mevkisindeki 11 hanede oturan vatandaşlar, özellikle fındık hasat döneminde voltaj düşüklüğü nedeniyle elektrikli aletlerini kullanamaz hale geldiklerini belirterek çözüm bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Şenocak, her yıl fındık sezonuyla birlikte aynı sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Cihazlarımız yanabiliyor, çözüm bulamadık. Akşam olunca ışıklar mum gibi yanıyor, televizyon çalışmıyor. Yaklaşık 1-1,5 ay süren bu dönemde abone sayısı artıyor, altyapı yetersiz kalıyor" dedi.

Aynı sokakta yaşayan Rahime Akan ise, "Şofbeni açıyoruz, ısıtmıyor. Akşam saatlerinde lambalar sönük yanıyor. Çamaşır makinesi, televizyon çalışmıyor. Bir çözüm bulunsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Şenocak da beyaz eşyalarının yandığını ileri sürerek, "Elektrikli aletleri kullanmakta zorlanıyoruz. Önümüz fındık ayı, dışarıdan gelen ailelerle nüfus artacak. Bu mağduriyetin artık giderilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elektrik dağıtım şirketi çözüm için devrede

Öte yandan elektrik dağıtım firması yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu mahallede fındık hasat döneminde yaşanan voltaj düşüklüğü sorununu gidermek amacıyla kısa sürede çalışmalara başlanacağı, hatların güçlendirilerek voltaj kaybının önüne geçileceği bildirildi. - ORDU