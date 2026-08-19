Fındık Üreticileri Sorunlarını Anlattı

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya geldi.

Çan, Ayvacık ilçesi Karşıdöngel Mahallesi'nde fındık üreticileriyle bir araya gelerek bölgenin yol, bariyer, çöp, 2B arazileri, fındık fiyatları ve artan üretim maliyetleri sorunlarını gündeme getirdi.

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ise 2B arazilerinin rayiç bedellerinin çiftçiyi zorladığını söyledi.

Milletvekili Çan, Ayvacık'ın sorunlarını Meclis'te defalarca dile getirdiklerini belirterek, özellikle 2B arazilerinin yüksek bedellerle satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Çan, devletin çiftçiye kullandığı 2B arazilerini emlak piyasasındaki fiyatlar üzerinden satmaması gerektiğini ifade etti.

Fındık sezonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çan, geçen yıl 350 liraya kadar çıkan fındık fiyatının bu yıl 250 lira olarak açıklandığını, serbest piyasada ise üreticinin daha düşük fiyatlarla karşılaştığını söyledi. Gübre fiyatlarının yüzde 80'in, akaryakıt ve diğer girdi maliyetlerinin ise yüzde 60-70'in üzerinde arttığını belirten Çan, işçilik maliyetlerinin de yükseldiğini kaydetti.

Çan, artan maliyetler ile fındık gelirleri arasındaki dengesizliğin üreticiyi zorladığını belirterek, "Vatandaş fındık üreterek hem geçimini sağlayacak hem de 2B arazisinin borcunu ödeyecek. Burada ciddi bir uyumsuzluk var" dedi.

Ayvacık'ın son yıllarda ciddi nüfus kaybettiğini söyleyen Çan, bölgede vatandaşları tutan en önemli ekonomik kaynağın fındık olduğunu belirterek, üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"DEVLET KEPÇEYLE İSTİYOR, ÇAY KAŞIĞIYLA VERİYOR"

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Avcı da 2B arazilerinin rayiç bedellerinin çiftçilerin ödeme gücünün üzerinde olduğunu söyledi. Avcı, "Devlet çiftçiden isterken kepçeyle istiyor ama çiftçiye verirken çay kaşığının ucuyla vermeye çalışıyor" dedi.

Çiftçilerin atalarından ve dedelerinden kalan arazileri yıllardır işlediğini belirten Avcı, arazilerin ücretsiz verilmesini istemediklerini ancak emlak piyasasındaki fiyatların esas alınmasının üreticiyi mağdur ettiğini ifade etti.

Avcı, sorunun çözümü için siyasi partilerin temsilcilerine başvurduklarını belirterek, çiftçilerin de yaşadıkları sorunları doğrudan dile getirmesi gerektiğini söyledi. Avcı, "Çiftçi konuşmadığı müddetçe bizim konuşmuş olmamızın çok bir anlamı yok" diye konuştu.