Fındık Üreticileri Sorunlarını Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fındık Üreticileri Sorunlarını Anlattı

Fındık Üreticileri Sorunlarını Anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Murat Çan, Ayvacık'taki fındık üreticileriyle bir araya gelerek sorunları gündeme getirdi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya geldi.

Çan, Ayvacık ilçesi Karşıdöngel Mahallesi'nde fındık üreticileriyle bir araya gelerek bölgenin yol, bariyer, çöp, 2B arazileri, fındık fiyatları ve artan üretim maliyetleri sorunlarını gündeme getirdi.

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ise 2B arazilerinin rayiç bedellerinin çiftçiyi zorladığını söyledi.

Milletvekili Çan, Ayvacık'ın sorunlarını Meclis'te defalarca dile getirdiklerini belirterek, özellikle 2B arazilerinin yüksek bedellerle satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Çan, devletin çiftçiye kullandığı 2B arazilerini emlak piyasasındaki fiyatlar üzerinden satmaması gerektiğini ifade etti.

Fındık sezonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çan, geçen yıl 350 liraya kadar çıkan fındık fiyatının bu yıl 250 lira olarak açıklandığını, serbest piyasada ise üreticinin daha düşük fiyatlarla karşılaştığını söyledi. Gübre fiyatlarının yüzde 80'in, akaryakıt ve diğer girdi maliyetlerinin ise yüzde 60-70'in üzerinde arttığını belirten Çan, işçilik maliyetlerinin de yükseldiğini kaydetti.

Çan, artan maliyetler ile fındık gelirleri arasındaki dengesizliğin üreticiyi zorladığını belirterek, "Vatandaş fındık üreterek hem geçimini sağlayacak hem de 2B arazisinin borcunu ödeyecek. Burada ciddi bir uyumsuzluk var" dedi.

Ayvacık'ın son yıllarda ciddi nüfus kaybettiğini söyleyen Çan, bölgede vatandaşları tutan en önemli ekonomik kaynağın fındık olduğunu belirterek, üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"DEVLET KEPÇEYLE İSTİYOR, ÇAY KAŞIĞIYLA VERİYOR"

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Avcı da 2B arazilerinin rayiç bedellerinin çiftçilerin ödeme gücünün üzerinde olduğunu söyledi. Avcı, "Devlet çiftçiden isterken kepçeyle istiyor ama çiftçiye verirken çay kaşığının ucuyla vermeye çalışıyor" dedi.

Çiftçilerin atalarından ve dedelerinden kalan arazileri yıllardır işlediğini belirten Avcı, arazilerin ücretsiz verilmesini istemediklerini ancak emlak piyasasındaki fiyatların esas alınmasının üreticiyi mağdur ettiğini ifade etti.

Avcı, sorunun çözümü için siyasi partilerin temsilcilerine başvurduklarını belirterek, çiftçilerin de yaşadıkları sorunları doğrudan dile getirmesi gerektiğini söyledi. Avcı, "Çiftçi konuşmadığı müddetçe bizim konuşmuş olmamızın çok bir anlamı yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındık Üreticileri Sorunlarını Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Trump’ın göz diktiği Grönland’da Danimarka’dan askeri hamle Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle
El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi
Böyle komşu olmaz olsun Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti
Ahmet Dursun’dan çok konuşulacak şampiyonluk yorumu Ahmet Dursun'dan çok konuşulacak şampiyonluk yorumu

14:17
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık
14:09
Memur ve emekli ne kadar zam alacak Rakamlar netleşmeye başladı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı
13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
13:25
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansı belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu
13:15
13 yıl Galatasaray’da görev yapmıştı Süper Lig ekibiyle anlaştı
13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
12:58
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 14:22:18. #7.13#
SON DAKİKA: Fındık Üreticileri Sorunlarını Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.