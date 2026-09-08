Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, maden eylemi davasında yarın hakim karşısında
Rize'nin Fındıklı ilçesinde Çağlayan Vadisi'nde maden arama çalışmalarını protesto eden Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. Başkan, yargılamanın halkın doğayı koruma iradesine yönelik olduğunu savunuyor.
Haber: Gençağa KARAFAZLI
(RİZE) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan maden arama girişimine karşı yapılan eyleme katıldığı için hakkında dava açılan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu yarın hakim karşısına çıkacak.
Fındıklı ilçesindeki Çağlayan Vadisi bölgesinde 21 Temmuz 2025 tarihinde maden arama çalışması yapan şirket ekiplerine tepki gösteren Fındıklılı vatandaşlar ve Belediye Başkanı Çervatoğlu, bölgede çalışma yapılmasına karşı çıkarak toplanan numunelere el koymuş ve yaşam alanlarının korunması çağrısında bulunmuştu.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çervatoğlu hakkında "bölgede çalışma yapan şirket çalışanlarının araçlarını durdurarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ve ulaşım araçlarının hareketlerini engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" iddiasıyla dava açıldı.
Başkan Çervatoğlu, yarın görülecek davaya ilişkin yaptığı açıklamada, yargılamanın yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını belirterek, "Toprağını, suyunu ve geleceğini sermayenin talanına karşı savunan halkımızın ortak iradesine yöneliktir" ifadelerini kullandı.
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