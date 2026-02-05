Fındıklı Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi... Belediye Başkanı Çervatoğlu: "İki Asgari Ücret Politikasını Sürdürdük, Regl İznini Sözleşmeye Aldık"

Gençağa Karafazlı

(RİZE) -

Fındıklı Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında "meci kültürü" anlayışı temel alınarak toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Belediyenin 2019'dan bu yana temel ilkesi olan iki asgari ücret politikasını sürdürdük. Cumhuriyetimizin değerleri ve emek mücadelesi açısından önemli günlerde ikramiye uygulaması getirdik. Kadın arkadaşlarımız için regl iznini de toplu iş sözleşmesine aldık" dedi.

Çervatoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, belediye olarak Genel-İş Sendikası ile birlikte, çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

Bu sözleşmede ilk kez hayata geçirilen uygulamalar bulunduğunu aktaran Çervatoğlu, şu bilgileri verdi:

"Haftalık çalışma süresini 40 saate düşürdük. Bu düzenlemeyi çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Arkadaşlarımız, bu 40 saatlik çalışma süresi kapsamında yılda dört hafta gönüllü toplumsal çalışmalarda yer almayı kabul ettiler. Okul tadilatlarında, huzurevlerinde ve toplumsal fayda üreten alanlarda çalışarak toplumsal duyarlılığı ve meci kültürünü yansıtacağız."

Kadın emekçiler için regl izni

Sözleşmemize kadın arkadaşlarımız için özel düzenlemeler de ekledik. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü zaten tatildi, bunun yanında regl iznini de sendikal bir hak olarak toplu iş sözleşmesi altına aldık.

Yaşanabilir bir ücret düzeyine yaklaşmaya çalıştık. Fındıklı Belediyesi'nin 2019'dan bu yana temel ilkesi olan iki asgari ücret politikasını sürdürdük. Cumhuriyetimizin değerleri ve emek mücadelesi açısından önemli günlerde ikramiye uygulaması getirdik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü başta olmak üzere 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve yıl başında ikramiye ödemesi yapılacak. En yüksek ikramiyeyi 1 Mayıs için belirledik. Ramazan ve Kurban Bayramlarında da ikramiye uygulaması yer aldı.

Fındıklı Belediyesi olarak ihalesiz belediye anlayışıyla çalışıyoruz ve bütün işlerimizi kendi emekçilerimizle yapıyoruz. Zaman zaman gönüllü, zaman zaman mesaiyle, zor hava koşullarında birlikte çalışıyoruz.

Bu toplu iş sözleşmesini meci kültürüyle imzaladık ve meciyi sözleşmede tanımlamaya çalıştık. Belediyemizin olanakları çerçevesinde çalışan arkadaşlarımıza daha iyi koşullar sağlamaya gayret ettik."