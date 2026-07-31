Fındıklı’da halk ve belediye meci dayanışması ile sokakları yeniliyor - Son Dakika
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Fındıklı’da halk ve belediye meci dayanışması ile sokakları yeniliyor

Fındıklı’da halk ve belediye meci dayanışması ile sokakları yeniliyor
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde meci kültürü ile sokaklar ve caddeler dayanışma ile yenileniyor. Yurttaşların doğrudan katılımı ile ilçe baştan inşa ediliyor. Meci dayanışmasına Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye zabıta memurları, esnaf, bazı siyasi parti yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılıyor.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde meci kültürü ile sokaklar ve caddeler dayanışma ile yenileniyor. Yurttaşların doğrudan katılımı ile ilçe baştan inşa ediliyor. Meci dayanışmasına Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye zabıta memurları, esnaf, bazı siyasi parti yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılıyor.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Karadeniz'in dayanışma geleneği olan meci ile sokak ve caddeler yurttaşların doğrudan katılımıyla yenileniyor. Fındıklı Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmalar, yalnızca fiziksel dönüşümü değil, toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.

Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye çalışanları, esnaf, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda yurttaşın katıldığı meci uygulaması kapsamında sokaklar ihalesiz ve ortak emekle yenileniyor. Çalışmalara katılan yurttaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm Fındıklıları meci dayanışmasına katılmaya davet etti.

Dayanışmaya katılan bir yurttaş, "Bu sokaklarla ilgili şikayette bulundum, çeşitli yorumlarda bulundum. Ne zaman gelecekleri önemliydi. Şimdi geldiler ve çalışmaya başladılar. Ben de yardımcı olmak için burada bulunuyorum." dedi.

Başka bir vatandaş, "Herkes meciye gelsin. Kimse bundan çekinmesin. Hep birlikte olalım. Daha çok yaşayalım, daha güzel yaşayalım." açıklamasında bulundu.

Cadde ve sokakları güzelleştirdikerlini ifade eden bir yurttaş şöyle konuştu:

"Meci ile birlikte birçok caddemizi daha güzelleştirdik. Fındıklı'yı daha yaşanabilir bir hale getirdik. Tüm halkımızın meciye katılması çok ama çok önemli. Meci ile devam edeceğiz; Fındıklı Caddesi'ni de yaşanabilir bir Fındıklı haline getireceğiz."

Dayanışmaya katılan bir vatandaş, "Güzel Fındıklı'mızın bir sokağını daha güzelleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Meci yaşatır diyoruz." şeklinde konuştu.

Başka bir yurttaş ise şunları söyledi:

"Bu uygulama, dünyada eşi benzeri görülmemiş ortak bir çalışma örneğidir. Dünü ve bugünü karşılaştırmak gerekir. Bu, belli bir örgütlenme ve dayanışma işidir. Başkanımız da çok sevilen biri. Başkan da işin başında; eldivenlerini takmış, herkesle birlikte çalışıyor. Herkes fedakarlıkla emek veriyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fındıklı’da halk ve belediye meci dayanışması ile sokakları yeniliyor - Son Dakika

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