Fındıklı'da orman arazilerinin ihalesi iptal edildi

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(RİZE)- Orman Müdürlüğü tarafından Fındıklı'da orman arazilerinin ihaleye açılmasına karşı Fındıklı halkının gösterdiği tepkinin ardından ihale iptal edildi.

Rize'nin Fındıklı Belediyesi Doğal Yaşam, Ekoloji ve Çevre Çalışma Komisyonu ile Fındıklı Kent Konseyi, Orman Müdürlüğü tarafından Fındıklı'da orman arazilerinin ihaleye açılmasına, bölgedeki maden arama sahalarına, Cankurtaran'da Reşit Kibar'ın öldürülmesine karşı Fındıklı Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirerek tepki göstermişti. Orman Müdürlüğü tarafından Fındıklı'da orman arazilerinin ihaleye açılmasına karşı dün fındıklı halkının gösterdiği tepkinin ardından ihale iptal edildi. İhalenin iptal edilmesiyle ilgili belediyeye gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İşletme Müdürlüğümüz Fındıklı Orman İşletme Şefliği, Yenimahalle Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile 20/09/2024 tarihi saat 10: 00'da ihale edileceği ilan edilmiş olup ancak, orman parkı kuruluşunun bulunduğu mahalde yöre halkının sosyal problem oluşacağı yönündeki talepleri doğrultusunda alanın ve kullanım planının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 20/03/2024 tarihi saat 10: 00'da yapılacak olan "Fındıklı Orman İşletme Şefliği, Yeni mahalle Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının kiraya verilmesi işi" ne ait ihale 2886 S. Devlet İhale Kanunu'nun 29. Maddesi ve ilgili ihale şartnamesinin 14.Maddesi 1. Fıkrası uyarınca iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunulur."

Vali'ye teşekkür

Yenimahalle Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının kiraya verilmesi işi ile ilgili ihalenin Fındıklı halkının tepkisinin ardından iptal edilmesi nedeniyle Fındıklı belediye başkanı Ercumant Şahin Çervatoğlu Rize valisi Orman İhsan Selim Baydaş'a teşekkür etti. Çervatoğlu, "Müdürlüğü tarafından Yenimahalle Gebiyon Mevkii'nin ihaleye açılma işi Fındıklı halkının tepkisi ve belediyemizin çabalarıyla bugün tarafımıza ulaşan yazıyla iptal edilmiştir. Çağrımıza kulak veren Valimize, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız. Tüm halkımızın gözüaydın" ifadelerini kullandı.