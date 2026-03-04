Fındıklı Kaymakamlığı'nın İftar Programına Yönelik "Davetli" Tartışması: "İlçenin En Kalabalık Meslek Örgütleri Davet Edilmedi"

Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Fındıklı Kaymakamlığı tarafından bir otelde düzenlenen iftar programı, bazı meslek örgütlerinin çağrılmaması nedeniyle tartışma yarattı. Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şakir Erduran, "İlçenin en kalabalık meslek örgütleri davet edilmezken 'STK'lar katıldı' denilmesi kabul edilemez. Bu açıkça üvey evlat muamelesidir" dedi.

İlçe Kaymakamı Mücahit Aydoğdu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen iftar programına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Vali Baydaş, ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Etkinlik, Rize Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Ancak programın ardından ilçede farklı bir gündem oluştu.

İlçenin en geniş tabanlı meslek örgütleri arasında yer alan Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası ve Şoförler Odası'nın iftara davet edilmediği belirtildi.

Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şakir Erduran, kaymakamlık tarafından yapılan paylaşımlarda "sivil toplum kuruluşlarının katıldığı" yönünde ifadeler kullanıldığına dikkati çekerek, "Esnaf Odası'nın 600, Şoförler Odası'nın 400, Ziraat Odası'nın ise yaklaşık 3 bin üyesi var. İlçenin en kalabalık meslek örgütleri davet edilmezken 'STK'lar katıldı' denilmesi kabul edilemez. Bu açıkça üvey evlat muamelesidir" dedi.

"Eleştirilerimiz nedeniyle mi davet edilmedik?"

Erduran açıklamasında, meslek örgütlerinin ekonomik politikalara yönelik eleştirilerde bulunduğunu ifade ederek, davet edilmemelerinin bu tutumla bağlantılı olabileceğini savundu.

"Bizler meslek örgütleri olarak ekonomik politikaları eleştirdik, emeği için mücadele eden yurttaşların yanında yer aldık. Bu duruşumuzdan rahatsızlık duyulmuş olabilir" ifadelerini kullanan Erduran, Kaymakamlığın tavrının yalnızca kendilerine değil, ilçeyi ziyaret eden Vali Baydaş'a karşı da nezaketsizlik olduğunu ileri sürdü."