Fındıklı Kaymakamlığı'nın İftar Programına Yönelik "Davetli" Tartışması: "İlçenin En Kalabalık Meslek Örgütleri Davet Edilmedi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fındıklı Kaymakamlığı'nın İftar Programına Yönelik "Davetli" Tartışması: "İlçenin En Kalabalık Meslek Örgütleri Davet Edilmedi"

04.03.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındıklı Kaymakamlığı tarafından bir otelde düzenlenen iftar programı, bazı meslek örgütlerinin çağrılmaması nedeniyle tartışma yarattı. Fındıklı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şakir Erduran, “İlçenin en kalabalık meslek örgütleri davet edilmezken ‘STK’lar katıldı’ denilmesi kabul edilemez. Bu açıkça üvey evlat muamelesidir” dedi.

Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Fındıklı Kaymakamlığı tarafından bir otelde düzenlenen iftar programı, bazı meslek örgütlerinin çağrılmaması nedeniyle tartışma yarattı. Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şakir Erduran, "İlçenin en kalabalık meslek örgütleri davet edilmezken 'STK'lar katıldı' denilmesi kabul edilemez. Bu açıkça üvey evlat muamelesidir" dedi.

İlçe Kaymakamı Mücahit Aydoğdu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen iftar programına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Vali Baydaş, ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Etkinlik, Rize Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Ancak programın ardından ilçede farklı bir gündem oluştu.

İlçenin en geniş tabanlı meslek örgütleri arasında yer alan Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası ve Şoförler Odası'nın iftara davet edilmediği belirtildi.

Fındıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şakir Erduran, kaymakamlık tarafından yapılan paylaşımlarda "sivil toplum kuruluşlarının katıldığı" yönünde ifadeler kullanıldığına dikkati çekerek, "Esnaf Odası'nın 600, Şoförler Odası'nın 400, Ziraat Odası'nın ise yaklaşık 3 bin üyesi var. İlçenin en kalabalık meslek örgütleri davet edilmezken 'STK'lar katıldı' denilmesi kabul edilemez. Bu açıkça üvey evlat muamelesidir" dedi.

"Eleştirilerimiz nedeniyle mi davet edilmedik?"

Erduran açıklamasında, meslek örgütlerinin ekonomik politikalara yönelik eleştirilerde bulunduğunu ifade ederek, davet edilmemelerinin bu tutumla bağlantılı olabileceğini savundu.

"Bizler meslek örgütleri olarak ekonomik politikaları eleştirdik, emeği için mücadele eden yurttaşların yanında yer aldık. Bu duruşumuzdan rahatsızlık duyulmuş olabilir" ifadelerini kullanan Erduran, Kaymakamlığın tavrının yalnızca kendilerine değil, ilçeyi ziyaret eden Vali Baydaş'a karşı da nezaketsizlik olduğunu ileri sürdü."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Fındıklı, Politika, Ekonomi, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındıklı Kaymakamlığı'nın İftar Programına Yönelik 'Davetli' Tartışması: 'İlçenin En Kalabalık Meslek Örgütleri Davet Edilmedi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:27
Yanlış duymadınız Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
10:20
Aziz Yıldırım’dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
10:16
Savaşı başlatan telefon Her şey Netanyahu’nun tek sözü ile başlamış
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:56:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Fındıklı Kaymakamlığı'nın İftar Programına Yönelik "Davetli" Tartışması: "İlçenin En Kalabalık Meslek Örgütleri Davet Edilmedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.