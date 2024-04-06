Yerel

Fındıkta yalancı meyve endişesi

Kışı bahar sanan fındık püslerini ve karanfillerini açtı ama bu durum üreticiyi endişelendiriyor

GİRESUN - Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gidince fındık ağaçları meyveye erken durdu. Üreticiler ise rekoltenin yüksek göründüğü fındıkta dökülme riskinin yüksek olduğunu belirterek endişeye kapıldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık üreticisi Ali Kuş, bu sene mevsim şartlarından dolayı tozlaşma ve döllenmenin olmadığını ifade ederek doğumda görünen fındığın dökülme riski olduğunu söyledi.

İlçenin Menderes köyünde fındık üreticiliği yapan Kuş, "Dededen, babadan kalma yöntemlerle fındık üreticiliği yapmaktayım. Hayatım fındık bahçelerinde gözlemleyerek geçti. Tarımla ilgili birçok tecrübemiz oldu. Daha bu seneki gibi bir hava şartı ile karşılaşmadım. Kışımız yaz oldu, bizim gibi meyveler de şaşırdı. Şuana kadar zirai don riski olmadığı için her şey iyi gidiyor gibi görünüyor ama hiçte göründüğü gibi değil. Kışı bahar sanan fındık püslerini ve karanfillerini açtı ama ne yazık ki tozlaşma olayı gerçekleşmedi. Fındığa bakarsan dalları meyve vermeye durdu. Bir daldaki ışkında birden çok fındık verecek gibi duruyor ama bu meyveler döllenmediği için dökülecektir. Kısacası dallarda yalancı meyve var. Bunlar döllenmeyince dökülecek meyvelerdir. Fındık püsü ile fındığın çiçeği olan karanfil tozlaşması mevsiminde ve yeterince olmadı. Bizi endişelendiren işte budur" dedi.