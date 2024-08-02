Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nden Market Denetimi

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Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan büyük ve zincir marketlere denetim gerçekleştirdi. Belediye ekiplerince yapılan denetimlerde uygun bulunmayan ürünler için yasal işlemler uygulandı.

Geyikçi: "Taviz vermeyeceğiz"

Finike Belediyesi Zabıta ekiplerince ilçe genelinde bulunan büyük ve zincir marketlerde denetimler gerçekleştirildi. Büyük ve zincir marketlerin raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihi, yıpranmış ve hava almış ambalaj kontrolleri ve saklama koşulları üzerine yapılan denetimler sonrasında uygunsuz ürünler tespit edilerek imha edildi.

Finikeli vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Bu denetimler ile halk sağlığını tehdit eden ürün ve üretimlerin önüne geçmek için çaba gösteriyoruz. Bu denetimler bundan sürekli olarak devam edecek. Bizim için öncelik halkımızın sağlığıdır. Bu konuda taviz vermeden denetimlerimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Denetimlerimiz ara vermeden devam edecek"

İlçede yapılan denetimlerde koşulları uygun olmayan ürünlerin belediye ekiplerince imha edildiğini de belirten Başkan Mustafa Geyikçi, "Büyük ve zincir marketlerin raflarında satışa sunulan ürünlerin içerisinde hem son kullanma tarihi geçmiş hem de saklama koşulları uygun olmayan ürünler tespit ettik. Bu ürünlerin imhasını gerçekleştirdik. Bunun ile birlikte bu ürünleri raflarında tutan zincir marketlere yasal işlemleri uyguladık. Büyük ve zincir marketlerin de ambalajlama ve son kullanma tarihleri konusunda bundan böyle daha dikkatli olacaklarını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde ilçemizde bulunan fırınların denetimlerini gerçekleştirecek gramaj, hijyen ve üretim koşullarını kontrol edeceğiz. Denetimlerimiz ara vermeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Halk sağlığının bedeli olmaz"

Yapılan denetimler sonucu uygunsuz ürün bulunduran tüm işletmelere yasal işlem uygulandığını dile getiren Başkan Geyikçi, "Buradan alınacak ürünlerle bir vatandaşımızın sağlığının zarar görmesi hiçbir bedelle karşılanamaz. Bizler bu yasal işlemleri işletmelerimize caydırıcı olması için uyguluyoruz. Önemli olan uygulanan yaptırımlar değil, işletmelerin daha hassas davranarak halk sağlığını tehdit etmemesidir" dedi. - ANTALYA