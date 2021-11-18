Finike Sahilkent Hali'nde asfalt çalışması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Sahilkent Toptancı Hali ve bağlantı yolunda asfalt çalışması yaptı. Büyükşehir ekipleri halin giriş noktasını da yeniden düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Sahilkent Toptancı Hali içinde ve çevresinde bulunan tali yollarda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ve Finike Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonucu Sahilkent Toptancı Hali ve bağlantı yolunda 14 bin metrekarelik sathi asfalt çalışması yapıldı.

"Hal girişi düzenlendi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ekipleri ise Sahilkent Toptancı Hal giriş noktasını yeniden düzenledi. Giriş bölgesindeki ek bina yıkımı gerçekleştirilerek, sıcak asfaltla kaplandı. Belirlenen alana iki kavşak yapılarak trafik güvenliği ve araçların rahat giriş çıkışı yapması sağlanacak. - ANTALYA