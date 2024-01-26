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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkanı Serkan Gürtürk Seçildi - Son Dakika
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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkanı Serkan Gürtürk Seçildi

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin (FHGC) Olağan Kongresi'nde Serkan Gürtürk, başkanlık seçimini kazandı. Gürtürk, 71 oy alarak başkan oldu.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti\'nin Başkanı Serkan Gürtürk Seçildi
26.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:13
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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin (FHGC) başkanlığına Serkan Gürtürk seçildi.

FHGC'nin Olağan Kongresi bugün Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. 3 adayın yarıştığı olağan kongrede 3 liste halinde seçime gidildi. Seçimde 190 üyenin 108'i oy oy kullanırken 2 oy ise geçeriz sayıldı. Serkan Gürtürk, 71 oy alarak FHGC'nin başkanı oldu.

Açıklamalarda bulunan Başkan Gürtürk, "Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Genel Kurulumuza katılan tüm üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere güvendiler, tercihlerini bizden yana kullandılar. Bizlerde inşallah onları mahcup etmeyeceğiz. Bugün itibariyle bizlere oy veren, oy vermeyen herkese bir destekçi, bir üslupla güçlü bir cemiyet güçlü bir Elazığ'a güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kazanan Elazığ basını oldu" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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