Fırat Kalkanı şehidi Otal için '7 yemeği' düzenlendi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı şehidi Otal için '7 yemeği' düzenlendi

01.08.2022 15:21

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "7 yemeği" düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "7 yemeği" düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından 26 Temmuz günü, Suriye'deki bir üsse yapılan saldırı sonucu şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal (24) için Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "7 yemeği" düzenlendi. Baba ocağında düzenlenen yemeğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ailesine başsağlığı diledi. Vali Tekbıyıkoğlu, şehidin babası Suat Otal'a "devlet her zaman yanınızda" diyerek manevi destek sağladı. Yemeğin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi.

"7 yemeğine" Vali Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Kaymakamı Tunahan Çil, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Emniyet Müdürü fahri Bulut, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve protokol üyeleri katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Fırat Kalkanı şehidi Otal için '7 yemeği' düzenlendi - Son Dakika

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