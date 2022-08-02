Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından 26 Temmuz günü, Suriye 'deki bir üsse yapılan saldırı sonucu şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal (24) için Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "7 yemeği" düzenlendi. Baba ocağında düzenlenen yemeğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ailesine başsağlığı diledi. Vali Tekbıyıkoğlu, şehidin babası Suat Otal'a "devlet her zaman yanınızda" diyerek manevi destek sağladı. Yemeğin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Fırat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Fırat Kalkanı şehidi Otal için '7 yemeği' düzenlendi - Son Dakika

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