Fırtına Nedeniyle Gemiler Sinop Limanı'na Demirledi

Yerel

Esad düşerken \'Esad\'la görüşülmeli\' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşullarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, fırtına uyarısı yapılmasının ardından, fırtınadan kaçan ve ilerlemekte güçlük çeken 50'ye yakın yük ve balıkçı gemisi, Sinop kıyılarına yanaşarak fırtınanın dinmesini beklemek üzere doğal limana demir attı.

Sinoplu vatandaşlar, geçmişte gemilerin fırtına dolayısıyla sıklıkla Sinop kıyılarına yanaştığını, ancak bugün eskiye göre limanda çok daha fazla geminin demir atmış vaziyette olduğunu söyledi.