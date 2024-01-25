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Fırtınanın vurduğu Tirebolu'da afetin izleri büyük ölçüde silindi - Son Dakika
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Fırtınanın vurduğu Tirebolu'da afetin izleri büyük ölçüde silindi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen fırtına ve deniz tahribatının yaraları büyük ölçüde silindi. Altyapı ve şehir içi yolunun yapılmasının ardından zarar gören işyerlerinin de yeniden hizmete açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Fırtınanın vurduğu Tirebolu\'da afetin izleri büyük ölçüde silindi
25.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:35
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Fırtınanın vurduğu Tirebolu'da afetin izleri büyük ölçüde silindi

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen fırtına ve deniz tahribatının yaraları büyük ölçüde silindi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 27 Kasım 2023 tarihinde yaşanan fırtınada dalga seviyesinin yükselmesi sonucu şehir içi yolu, sahil yürüyüş alanı ve bir çok iş yeri zarar görmüştü. Altyapı ve şehir içi yolunun yapılmasının ardından zarar gören işyerlerinin de yeniden hizmete açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İlçede birkaç yılda bir dalga seviyesinin yükselmesi sonucu bu tür afetlerin yaşandığına dikkat çeken Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, "Son yaşanan deniz afetinde yaklaşık 10 milyon lira bir hasar tespiti oldu. Belediye olarak sahil yürüyüş alanı, şehir içi yolu ve çevre düzenlemesi gibi hasarlar giderildi. Ancak en çok zarar gören esnafımız ise, henüz belini doğrultu diyemeyiz. Bu küçük esnaflarımızın imkanları da az olduğu için kendilerini toparlamaları zaman alıyor. Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Devletimiz de bu konuda desteğini gösterdi ama tabi ki dökülen kabını doldurmuyor" dedi.

Kalıcı çözüm için tedbir alınması gerektiğini de ifade eden Başkan Takır, "İlçemizde birkaç yılda bir dalga seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kesiminde ciddi hasarlar meydana geliyor. Önemli olan bu hasarların tekrarının yaşanmaması için kalıcı çözüm yollarıdır. Bunun için özellikle bu tehlikeli bölgeye bir iki tane dalga kıran yapılmalıdır. Bunu yapma yetkisi de imkanı da belediyemizde yoktur. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızdan destek bekliyoruz. Aksi halde bu tür afetlere maruz kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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