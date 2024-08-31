Fiskobirlik Başkanı: Fındık piyasasında sıkıntılar var ama rayına oturacak - Son Dakika
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Fiskobirlik Başkanı: Fındık piyasasında sıkıntılar var ama rayına oturacak

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Fiskobirlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, fındık piyasasında hava şartları ve kokarca sebebiyle birtakım sıkıntıların olduğunu belirtti. Bayraktar, piyasanın karışık olduğunu düşündüğünü ancak süreç içinde piyasanın rayına oturacağını söyledi. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise Fiskobirlik'in fındığın geleceğinde önemli bir rol oynadığını belirterek, mahsulünü Fiskobirlik'e teslim etti.

31.08.2024 10:09
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Fiskobirlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, fındık piyasasında hava şartları ve kokarca sebebiyle birtakım sıkıntıların olduğunu belirterek, "Bir kısım üründe bozukluklar ve kokarca nedeniyle piyasanın karışık olduğunu düşünüyorum ama süreç içinde piyasa rayına oturacaktır" dedi.

Fiskobirlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti'nin Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile birlikte Fiskobirlik Akçakoca Şube merkez deposunda bir araya gelerek, fındık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundular. AK Parti'nin Düzce Milletvekili Öztürk'ün bin 941 kilo fındığını teslim aldı.

Lütfi Bayraktar, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Sezon başladı. Tabii ki sezonun getirdiği birtakım sıkıntılar var. Hava şartları nedeniyle ürün gelişemedi, kokarca belası var. Yaklaşık bir yıldır hem hükümet hem de meclisteki fındık çalışma grubu bu konuda bir çaba gösteriyor ama kokarcanın ciddi manada zarar verdiği yerler var. Ama sonuç itibarıyla hükümet bir fiyat açıkladı. Şunu söylemek lazım; hükümetin fiyatı açıklamasıyla 'piyasaya gireceğim' demesi, fiyattan ayrı. Hükümet aslında 'üreticiyi koruyorum' diyor, bu önemlidir. Bunu ciddiye almak lazım. Ben bir kısım üründe bozukluklar ve kokarca nedeniyle piyasanın karışık olduğunu düşünüyorum ama süreç içinde piyasa rayına oturacaktır" diye konuştu.

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Fiskobirlik'in fındığın geleceğinde önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bu yüzden üstümüze düşen görevi yaparak mahsulümüzü Fiskobirlik'e teslim ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fiskobirlik Başkanı: Fındık piyasasında sıkıntılar var ama rayına oturacak - Son Dakika

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