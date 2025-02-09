Fıstıkçıdan İzinsiz Tüketime Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fıstıkçıdan İzinsiz Tüketime Uyarı

Fıstıkçıdan İzinsiz Tüketime Uyarı

Pazarcı Tuncay Pınar, izinsiz fıstık tatmak isteyen müşterilere yönelik uyarıcı etiketler hazırladı.

09.02.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da semt pazarlarında pazarcılık yapan ve satışını yaptığı ürünlerine yazdığı dikkat çekici etiketlerle tanınan Tuncay Pınar, bu sefer de son dönemde ürünlerini izinsiz olarak tatmak isteyen müşterilerine karşı duyduğu rahatsızlıkla ilgili olarak çiğ fıstıklarının üzerine yazdığı uyarıcı mesajlarla dikkatleri üzerine çekti.

6 yıldır semt pazarlarında pazarcılık yapan 46 yaşındaki Tuncay Pınar, yerel şive ile yazdığı etiketler ile görenleri gülümsetiyor. Pınar son zamanlarda ürünlerini izinsiz olarak tatmak isteyen sayısı giderek artan müşterilerine karşı duyduğu rahatsızlığı yine kendine has yöntemle dile getiriyor. Fıstığın kendi malı olmadığını kendisinin de belirli bir ücretle alıp sattığını belirterek 'lütfen izinsiz yemeyin, alacak olanlar da 1 adet yesin' yazan etiketler aracılığı ile müşterilerine mesaj vermek isteyen Pınar, bu durumun pazarcılar için sıkça karşılaşılan bir problem olduğunu belirtti. Fıstık almak isteyen bazı müşterilerin hiç sormadan ürünleri avuçlayıp tükettiklerini, bunun da hem hijyenik olmayan bir davranış hem de işin ekonomik yönü açısından sorun oluşturduğunu ifade etti.

"Kırmak istemiyorum ama üzülüyorum"

Müşterilerini kırmak istemediğini ancak kendisinin de zor durumda kaldığını belirten Tuncay Pınar, "Pazar yerlerinde birçok müşteri ürünlere dokunmayı, elle test etmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Bu tür davranışlar alışveriş yapan diğer müşteriler için rahatsızlık oluşturuyor. Özellikle kuru gıda ürünlerinin insanların ellerine değdikçe hijyen sorununa yol açıyor. Bu durum diğer domates, salatalık, patlıcan, biber gibi ürünlerde de aynı. Almak isteyenlerin yanında sadece tadına bakmak için izinsiz avuçlayarak alanlarda oluyor. Açık olarak koymasam almıyorlar, paketleyince de beğenmiyorlar. Bizler onları kırmak istemiyoruz ama bu duruma da üzülüyoruz. Bu etiketler sayesinde izinsiz almalarının önüne geçtiğim için kendi adıma memnunum" diye konuşarak hem pazarcıların hem de vatandaşların bu konularda daha duyarlı olmalarını rica etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fıstıkçıdan İzinsiz Tüketime Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:53 Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim
12:57 Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan’da kurmalı Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 14:13:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fıstıkçıdan İzinsiz Tüketime Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.